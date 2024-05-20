Google планує витратити €1 млрд на розширення дата-центру у Фінляндії

Про це повідомляє Bloomberg.

Дата-центр розташований на південному узбережжі країни - у місті Хаміна. Цей регіон пропонує гарні запаси відновлювальної енергії, які важливі для досягнення мети Google - перевести кожен його офіс і дата-центр на роботу від "зеленої енергії" до кінця поточного десятиліття.

Зазначено, що розширення центру з обробки даних дозволить збільшити штат працівників на чверть - до 500 співробітників - у 2024 і 2025 роках.

"Технічний гігант також є піонером проєкту з місцевою комунальною компанією, щоб подавати надлишок тепла в мережу труб, яка використовується для обігріву будинків у цьому районі. Технологія, яка називається централізованим опаленням, поширена в деяких частинах Північної Європи", - додає Bloomberg.