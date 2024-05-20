Google планує витратити €1 млрд на розширення дата-центру у Фінляндії
Google планує виділити €1 млрд для розширення свого головного центру з обробки даних у Фінляндії через легкий доступ об’єкта до "зеленої енергії"
Про це повідомляє Bloomberg.
Дата-центр розташований на південному узбережжі країни - у місті Хаміна. Цей регіон пропонує гарні запаси відновлювальної енергії, які важливі для досягнення мети Google - перевести кожен його офіс і дата-центр на роботу від "зеленої енергії" до кінця поточного десятиліття.
Зазначено, що розширення центру з обробки даних дозволить збільшити штат працівників на чверть - до 500 співробітників - у 2024 і 2025 роках.
"Технічний гігант також є піонером проєкту з місцевою комунальною компанією, щоб подавати надлишок тепла в мережу труб, яка використовується для обігріву будинків у цьому районі. Технологія, яка називається централізованим опаленням, поширена в деяких частинах Північної Європи", - додає Bloomberg.
- 17 травня повідомлялось, що одна з найбільших у світі компаній звукозапису Sony Music розкритикувала технічні гіганти за ймовірне несанкціоноване використання пісень.
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