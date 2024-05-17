Sony Music підозрює Google, Microsoft і OpenAI у незаконному використанні музики для навчання ШІ

Про це пише ВВС.

Один з найбільших музичних видавців у світі надіслав листи Google, Microsoft і OpenAI з вимогою повідомити, чи використовували вони пісні Sony Music для розробки систем штучного інтелекту. Sony Music, яка представляє таких виконавців, як Бейонсе та Адель, забороняє будь-кому навчатися, розробляти або заробляти гроші на ШІ, використовуючи пісні лейблу без дозволу.

У листі, надісланому більш ніж 700 компаніям, Sony Music заявила, що "має підстави вважати", що адресати "можливо, вже несанкціоновано використовували" її музику. У листі Sony Music встановила термін для відповіді та наголосила, що боротиметься за дотримання своїх авторських прав "у повному обсязі, дозволеному чинним законодавством", зокрема майбутнім актом ЄС про штучний інтелект.

Google і OpenAI розробили інструменти штучного інтелекту, які можуть генерувати музику, хоча невідомо, які дані вони використовували для навчання ШІ. Sony Music зауважує, що ШІ може робити це лише після ознайомлення з мільйонами пісень, на частину з яких лейбл володіє авторським правом.

У своєму листі Sony Music просить кожного зі сотень адресатів надіслати наступні дані:

інформацію про пісні, які використовувалися для навчання систем ШІ;

як здійснювався доступ до пісень, наприклад, через стримінгові сервіси;

кількість копій пісень, чи існують копії досі та як довго вони існували;

чому було необхідно, щоб такі копії існували стільки часу, якщо припустити, що вони взагалі існували.

Наразі незрозуміло, чи використовувала якась із фірм, що отримала подібний лист, пісні, що належать Sony Music, для навчання ШІ. Також неясно, чи дійсно були порушені якісь закони.

17 травня Рада Європи ухвалила першу юридично зобов’язувальну угоду – Рамкову конвенцію про штучний інтелект, права людини, демократію і верховенство права. Конвенція охоплює усі аспекти застосування і ризиків, пов’язаних із застосуванням ШІ в контексті дотримання прав людини, поваги до демократичних стандартів і верховенства права.

Гільдія сценаристів Канади готується до страйку через використання штучного інтелекту. Минулого року захистити себе від ШІ виходили сценаристи Голлівуду. У травні 2023 року вони зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагали обмежити використання ШІ. Наступного дня тисячі сценаристів США долучилися до страйку.