Рада Європи ухвалила першу конвенцію про захист прав людини і демократії в умовах розвитку ШІ

Про це повідомляє пресслужба Рада Європи, передає "Європейська правда".

Конвенція охоплює усі аспекти застосування і ризиків, пов’язаних із застосуванням штучного інтелекту (ШІ) в контексті дотримання прав людини, поваги до демократичних стандартів і верховенства права. Документ відкритий для приєднання також для країн за межами Європи.

Зазначається, що документ два роки розроблявся спеціальним міжурядовим комітетом, у якому були представлені також 11 країн, що не є учасницями Ради Європи і представники бізнесу та громадянського суспільства.

Конвенція охоплює використання інструментів штучного інтелекту у державній і недержавній сфері.

Сторонам конвенції пропонують два способи регулювання використання ШІ у приватному секторі: через пряме зобов’язання дотримуватись положень даної конвенції або через вимогу вживати "інших заходів" задля її дотримання і керуючись національним законодавством.

Сторони повинні будуть вживати заходів для виявлення, запобігання та зменшення можливих ризиків, пов’язаних з технологіями ШІ, та розглянути обмеження чи заборону у тих випадках, коли використання технологій буде становити ризики для дотримання стандартів прав людини.

Також країни, які приєднаються до конвенції, повинні будуть подбати про законодавчий захист осіб, права яких будуть порушені через технології ШІ, та процедурні запобіжники, як попередження осіб про те, що вони взаємодіють зі штучним інтелектом.

Конвенція вимагає передбачити запобіжники від зловживання ШІ для підриву демократичних інституцій і процесів. Водночас країни не повинні будуть дотримуватися вимог конвенції у діяльності, що пов’язана із захистом нацбезпеки, але мають подбати, що таке використання технології не порушує міжнародного права.

Конвенція не буде застосовуватися у питаннях національної оборони та дослідницькій діяльності, окрім випадків, коли тестування систем ШІ потенційно може створювати ризики для прав людини, демократії та верховенства права.

Країни-учасниці повинні будуть заснувати незалежний механізм для нагляду за дотриманням положень конвенції. Рамкову конвенцію відкриють для підписання 5 вересня 2024 року у Вільнюсі на конференції міністрів юстиції.