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Однозначності немає: політолог Шлінчак про переформатування політики Ірану після загибелі президента Раїсі

20 травня, 2024 понедiлок
13:05
Світ Газета із зображенням покійного президента Ірану Ебрагіма Раїсі. Тегерані, Іран, 20 травня 2024 р.

Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, зазначив, що поки нема кандидатури, хто може стати наступником Раїсі, тому важко прогнозувати, в якому напрямку буде рухатися ситуація в Ірані

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Почнімо з того, що Ізраїль першим заявив, що немає стосунку до аварії, в якій загинув президент Ірану Ебрагім Раїсі, відповідно, відмежувався від будь-яких домислів щодо свого втручання. Що стосується, що буде далі, важко сказати. Пам'ятаємо приказку про те, що Схід – дуже тонка справа. Над тим, як розвернуться події, зараз ламають голову сотні аналітиків по всьому світу. Однозначності немає. У світових ЗМІ пишуть, починаючи від варіанту розгортання громадянської війни в Ірані до того, що взагалі відбудеться переформатування стосунків Близького Сходу з усім цивілізованим світом, а, можливо, ця подія якраз підштовхне до урегулювання ситуації на Близькому Сході", - прокоментував голова правління Інституту світової політики.

За його словами, Ебрагім Раїсі був під санкціями США і зараз від того, хто буде наступним президентом Ірану дуже багато залежить, чи будуть якісь сигнали до Заходу та Сполучених Штатів, чи переформатується взагалі політика Ірану.

"Верховному аятолі 85 років, він і так збирався йти на покій та передати комусь владу. Президент в Ірані – друга особа, тобто фактично прем'єр-міністр, однак останніми роками набув неабиякої влади, і власне претендував на посаду цього Верховного керівника Ірану. Зрозуміло, тепер нема конкурентів і говорять про те, що, можливо, син Хаменеї (Верховний лідер Ірану з 1989 року - ред.) може стати цим наступником. Але знову ж таки немає цієї однозначності, тому що син представляє ту гілку, яка йшла на конфлікт з Заходом. Важко дуже судити, поки нема кандидатури, саме в якому напрямку буде рухатися ситуація в Ірані", - резюмував Віктор Шлінчак.

  • У неділю, 19 травня, гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ебрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Захід
Іран
США
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