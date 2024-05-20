Однозначності немає: політолог Шлінчак про переформатування політики Ірану після загибелі президента Раїсі
Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, зазначив, що поки нема кандидатури, хто може стати наступником Раїсі, тому важко прогнозувати, в якому напрямку буде рухатися ситуація в Ірані
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Почнімо з того, що Ізраїль першим заявив, що немає стосунку до аварії, в якій загинув президент Ірану Ебрагім Раїсі, відповідно, відмежувався від будь-яких домислів щодо свого втручання. Що стосується, що буде далі, важко сказати. Пам'ятаємо приказку про те, що Схід – дуже тонка справа. Над тим, як розвернуться події, зараз ламають голову сотні аналітиків по всьому світу. Однозначності немає. У світових ЗМІ пишуть, починаючи від варіанту розгортання громадянської війни в Ірані до того, що взагалі відбудеться переформатування стосунків Близького Сходу з усім цивілізованим світом, а, можливо, ця подія якраз підштовхне до урегулювання ситуації на Близькому Сході", - прокоментував голова правління Інституту світової політики.
За його словами, Ебрагім Раїсі був під санкціями США і зараз від того, хто буде наступним президентом Ірану дуже багато залежить, чи будуть якісь сигнали до Заходу та Сполучених Штатів, чи переформатується взагалі політика Ірану.
"Верховному аятолі 85 років, він і так збирався йти на покій та передати комусь владу. Президент в Ірані – друга особа, тобто фактично прем'єр-міністр, однак останніми роками набув неабиякої влади, і власне претендував на посаду цього Верховного керівника Ірану. Зрозуміло, тепер нема конкурентів і говорять про те, що, можливо, син Хаменеї (Верховний лідер Ірану з 1989 року - ред.) може стати цим наступником. Але знову ж таки немає цієї однозначності, тому що син представляє ту гілку, яка йшла на конфлікт з Заходом. Важко дуже судити, поки нема кандидатури, саме в якому напрямку буде рухатися ситуація в Ірані", - резюмував Віктор Шлінчак.
- У неділю, 19 травня, гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ебрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів.
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