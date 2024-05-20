Може бути пролонгований термін: нардепка Фріз щодо оновлення даних в ТЦК до 16 липня

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Маємо з вами фіксувати, що додаток "Резерв +" вийшов не на 100% досконалим і спроможним охоплювати надання можливостей всім, хто звернувся до нього, щоб виконати свій обов'язок з оновлення даних. Відомо, що були нарікання, наприклад, що неможливо увійти у додаток, зробити верифікацію. Знаємо, що є питання щодо некоректності даних, які підтягуються у так званий цей електронний кабінет через додаток "Резерв +", а це пов'язано з якістю синхронізації даних з різних реєстрів. Тому це питання треба доопрацьовувати, бо немає належної функціональності", - прокоментувала членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За її словами, деякі експерти у публічному просторі говорять, що початковий код додатка "Резерв +" взятий з Всеукраїнської школи онлайн. Відповідно, треба розуміти, скільки Міноборони витратило грошей на розробку застосунку і чи відповідає він ринковим цінам щодо надання подібних послуг. Це питання також треба буде підіймати на комітеті.

"Якщо держава не спромоглася надати у відповідній якості всі можливості, які може використати громадянин для оновлення своїх даних, щоб не порушувати питання військового обліку та підпадати під адміністративну відповідальність, відповідно, необхідно приймати дуже оперативно заходи, які дозволять все ж такі якісно функціонувати як додатку "Резерв +", так і всім ЦНАПам. Якщо цього не буде відбуватися, я не виключаю, що буде потрібно вносити зміни до закону щодо пролонгації терміну 60 днів. Бо з одного боку, якщо ми ввели 60 днів для всіх громадян, як необхідну умову виконати свій обов'язок з оновлення даних, а держава не спромоглася його забезпечити механізмами, про які пишеться у законі, то потрібно говорити, що термін цей має бути пролонгований, щоб не створювати додаткового напруження у суспільстві", - резюмувала народна депутатка України.