Український співак Олег Кензов виступив на російському фестивалі в Німеччині
Український співак, учасник 2-го сезону шоу "X-фактор" Олег Кензов 19 травня виступив у німецькому місті Бад-Зальцуфлен на російському фестивалі Jarmarka
Його імʼя зʼявилося на афіші jarmarka.de.
У Бад-Зальцуфлені, Німеччина, 18 і 19 травня відбувся фестиваль для росіян, влаштований росіянами. На сайті Jarmarka зазначено, що захід покликаний "підтримувати культурні зв’язки" між російськими емігрантами в Німеччині з "їхньою історичною батьківщиною". Також Jarmarka ставить за мету "інформувати дітей та молодь, які проживають у Німеччині, про національні традиції та культуру" Росії.
На фестивалі протягом двох днів виступали російські артисти. На сцену разом з росіянами вийшов і український співак та ведучий, учасник 2-го сезону шоу "X-фактор" Олег Кензов. Його можна помітити на афіші, поширеній за тиждень до заходу.
Фото: скриншот з instagram jarmarka.de
У день російського фестивалю сам Кензов виклав сторіс з відміткою фестивалю jarmarka.de.
Фото: скриншот з сторіс Олега Кензова
Олег Кензов народився в Полтаві. Він брав участь у відбірковому турі фестивалю "Червона рута", виступав у складі полтавського гурту Fundamental Change, співав у клубах.
У 2011 році Кензов взяв участь в українській версії талант-шоу "Х-фактор". У 2018 році продюсером співака став Михайло Шиян, з яким наступного року він випустив трек "По кайфу". Наразі він проживає за кордоном.
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