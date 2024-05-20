Росіяни проводять пересувну пропагандистську виставку "Русская весна" на ТОТ Луганщини, - Спротив
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області, зокрема в Лисичанську й Сєвєродонецьку, організували пропагандистську виставку "Русская весна", яку змушують відвідувати школярів та студентів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Звичайно, що це не приватна ініціатива і нічого спільного це немає з мистецтвом. Виставку організовують кремлівські посіпаки й вона пересувного характеру, адже її мета це промивання мізків якомога більшій частині населення", - наголошують у ЦНС.
Зазначається, що така виставка окупантів викривлює дійсність, де Україна нібито "бомбила Донбас", коли про розгортання війни Росією не йдеться. Наголошується, що "Русская весна" не згадує й те, що АТО оголосили після того, як бойовики РФ захопили будівлю СБУ.
Загарбники демонструють виставку в Сєвєродонецьку, Лисичанську та інших населених пунктах Луганщини, які РФ тимчасово окупувала. На них примусово водять місцевих студентів і школярів.
- 19 травня окупаційний уряд "ЛНР" вирішив позбавити сподіватися на компенсацію власників зруйнованого житла, якщо воно вже було відремонтовано будь-яким способом до 2023 року.
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