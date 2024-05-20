На Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинув чоловік
У понеділок, 20 травня, росіяни обстріляли Степногірськ Запорізької області, убивши цивільного
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Окупанти обстріляли прифронтовий Степногірськ Запорізької області та вбили людину. Росіяни знову гатили по цивільних будинках. Від ворожого обстрілу загинув чоловік. Є руйнування", - написав Федоров.
- Напередодні, 19 травня, у селі Новоандріївка Запорізької області окупанти скинули з дрона боєприпас на рятувальників, які гасили пожежу в будинку після ворожого обстрілу. Внаслідок атаки один рятувальник зазнав поранень.
- 15 травня росіяни скинули на Степногірськ авіабомби, поранивши трьох цивільних - жінку та двох чоловіків.
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