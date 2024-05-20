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На Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинув чоловік

20 травня, 2024 понедiлок
15:30
Війна з Росією обстріл Запоріжжя

У понеділок, 20 травня, росіяни обстріляли Степногірськ Запорізької області, убивши цивільного

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Окупанти обстріляли прифронтовий Степногірськ Запорізької області та вбили людину. Росіяни знову гатили по цивільних будинках. Від ворожого обстрілу загинув чоловік. Є руйнування", - написав Федоров.

  • Напередодні, 19 травня, у селі Новоандріївка Запорізької області окупанти скинули з дрона боєприпас на рятувальників, які гасили пожежу в будинку після ворожого обстрілу. Внаслідок атаки один рятувальник зазнав поранень.
  • 15 травня росіяни скинули на Степногірськ авіабомби, поранивши трьох цивільних - жінку та двох чоловіків.
Теги:
Новини
Україна
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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