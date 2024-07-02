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За 100 тис. руб. готував повітряні удари по залізничних станціях: агенту РФ дали 15 років тюрми

2 липня, 2024 вiвторок
13:54
Кримінал тюрма

Агент ФСБ, який готував серію ракетно-дронових ударів по об’єктах Укрзалізниці та енергетичного комплексу Вінниччини, отримав 15 років тюрми

Зміст

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для виконання ворожого завдання агент намагався встановити локації вузлових станцій, якими рухались військові ешелони ЗСУ.

Також він збирав інформацію про технічний стан підстанцій, що забезпечують електрикою об’єкти залізничної інфраструктури.

Одержані розвіддані агент мав передати своєму російському куратору через анонімну поштову скриньку. "Звіт" передбачав координати потенційних цілей з їхніми фото і текстовими роз’ясненнями.

У разі успішного виконання завдання ФСБ "гарантувала" перерахувати на банківську картку свого поплічника 100 тис. рублів на придбання авто.

Зловмисник сподівався, що пізніше російська спецслужба "евакуює" його на територію РФ.

Служба безпеки викрила його та затримала на спробі передачі розвідданих.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 57-річний місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні 2023 року.

У поле зору ФСБ він потрапив через свої прокремлівські погляди, які поширював на власній сторінці в "Однокласниках".

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: t.me/SBUkr


Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
  • 1 липня стало відомо, що експрацівника виправної колонії з Херсонщини засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Чоловіка визнали винним у державній зраді.
Теги:
Україна
Укрзалізниця
СБУ
російська армія
Вінничина
Війна з Росією
державна зрада
Енергетика
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