За ексголову ДФС Романа Насірова внесли заставу, його звільнили з-під варти

Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Відтепер на обвинуваченого покладені такі процесуальні обов’язки:

прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;

не залишати межі Києва без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну місця свого проживання;

утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;

носити електронний засіб контролю.

Строк дії покладених на Насірова обов’язків – до 7 липня 2024 року.

Справа ексголови ДФС Романа Насірова

18 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозру ексголові ДФС Насірову та бізнесмену Бахматюку за отримання 5,5 млн доларів і понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. Про підозру в підкупі також повідомили власнику агрохолдингу.

31 жовтня 2022 року Насірова взяли під варту з альтернативою застави 523 млн грн. Відтоді запобіжний захід неодноразово продовжували. Востаннє ексголову ДФС залишили під вартою 28 березня - до 26 травня 2024 року.

У травні 2023 року, перед скеруванням справи до суду, слідча суддя Лариса Задорожна спробувала зменшити заставу з 532 млн грн до 107 млн грн. Згодом це рішення скасувала апеляція. Проте до сьогодні розмір застави Насірову неодноразово зменшували, спершу до 261 млн грн, а згодом і до 120 млн грн.

Окрім викритих епізодів, ексголова ДФС із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних і незаконних рішень про відтерміновування сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, залученим у так званій газовій схемі, організатором якої вважають колишнього народного депутата України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.