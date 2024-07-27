Заробив 250 тис. грн і був засуджений на 15 років: пропагандист рашизму з Полтавщини Шестаков просить обміняти його за проєктом "Хочу до своїх"

У базі "Хочу до своїх" його помітило видання "Полтавщина".

Від Полтавської області наразі опубліковані заяви трьох колаборантів, серед них - розповсюджувач ідей рашизму Віктор Феофанович Шестаков.

"Наразі Шестаков знаходиться у Кам’янській виправній колонії. Написав заяву на обмін 3 липня 2024 року. Він чекає на обмін уже 24 дні", - пише Полтавщина.

Віктор Шестков: чим займався і за що був засуджений

Віктор Шестаков народився 5 вересня 1966 року.

Був керівником місцевих громадських організацій "Російських рух України" у Полтавській області, "Російська громада Полтавської області", "Російська співдружність", а також був уповноваженою особою від "ППП" ("Партія політики Путіна").

З цими політичними структарами його біографія пов'язана, починаючи із 2000 року, інформує "Чесно". Шестаков навіть балотувався до Верховної Ради від партії "Руський блок".

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5 січня 2024 року чоловіка затримали оперативники Служби безпеки України.

За даними СБУ, від початку повномасштабного вторгнення Шестаков написав 60 замовних статей для російських видань "Одна родіна" та "Фонд стратегічної культури", за які РФ заплатила йому сумарно 250 тисяч гривень. В своїх матеріалах пропагандист виправдовував російську зброну агресію, зокрема, удари по цивільних об'єктах та знеславлював ЗСУ.

Для маскування злочинної діяльності фігурант використовував псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков.

У квітні 2024 року за державну зраду та підтримку російської армії Віктора Шестакова було ув'язнено на 15 років.

Як колаборантам подати заявку на обмін

25 липня 2024 року ГУР спільно із СБУ запустило проєкт "Хочу до своїх" для обміну колаборантів на полонених українців. Головною метою проєкту є оприлюднення інформації про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, що співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України. Зазначена інформація буде публікуватися на офіційному сайті проєкту hochuksvoim.com, де завдяки опції "згода на обмін", засуджені колаборанти зможуть дати згоду бути обміняними на українців, які перебувають у російській неволі.