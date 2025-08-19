Заробив на фіктивних довідках 17 млн грн: у Києві ліквідували ухилянтську схему, організатором якої був адвокат

Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що зловмисники діяли у змові та мали чіткий алгоритм взаємодії – від пошуку "клієнтів" до продажу їм фальшивих документів.

Щоб гарантувати військовозобов’язаним відстрочку від мобілізації або зняття з військового обліку, зловмисники підробляли для них медвисновки про нібито наявні в чоловіків тяжкі діагнози. Також за гроші пропонувалася "бронь" від мобілізації через фіктивне працевлаштування до однієї з державних установ Києва.

Під час обшуків у фігурантів виявили понад 7 млн грн, понад 250 тис. доларів та 16 тис. євро готівкою — загалом понад 17 млн грн у гривневому еквіваленті.

Правоохоронці задокументували злочини фігурантів і затримали організатора схеми"на гарячому", коли він одержував новий транш хабаря.

Наразі затриманому і двом його спільникам – юристу та лікарю-кардіологу – повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 354 (пособництво у підкупі працівника підприємства, установи чи організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.

Чоловікам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.