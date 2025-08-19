Заробив на фіктивних довідках 17 млн грн: у Києві ліквідували ухилянтську схему, організатором якої був адвокат
Служба безпеки України та Національна поліція у Києві ліквідували схему ухилення від мобілізації, організатором якої був місцевий адвокат, що разом з іншим юристом та трьома лікарями відомих столичних медзакладів виготовляв фіктивні довідки для військовозобов’язаних
Про це інформує Служба безпеки України.
Слідство встановило, що зловмисники діяли у змові та мали чіткий алгоритм взаємодії – від пошуку "клієнтів" до продажу їм фальшивих документів.
Щоб гарантувати військовозобов’язаним відстрочку від мобілізації або зняття з військового обліку, зловмисники підробляли для них медвисновки про нібито наявні в чоловіків тяжкі діагнози. Також за гроші пропонувалася "бронь" від мобілізації через фіктивне працевлаштування до однієї з державних установ Києва.
Під час обшуків у фігурантів виявили понад 7 млн грн, понад 250 тис. доларів та 16 тис. євро готівкою — загалом понад 17 млн грн у гривневому еквіваленті.
Правоохоронці задокументували злочини фігурантів і затримали організатора схеми"на гарячому", коли він одержував новий транш хабаря.
Наразі затриманому і двом його спільникам – юристу та лікарю-кардіологу – повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);
- ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 354 (пособництво у підкупі працівника підприємства, установи чи організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисники перебувають під вартою.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.
Чоловікам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше правоохоронці в рамках масштабної спецоперації "Опікун" викрили майже 30 військовозобов’язаних та військових, які за фіктивними меддовідками намагалися уникнути служби чи мобілізації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.98Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе