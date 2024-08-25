Зеленський призначив термінову нараду силовиків: про що говоритимуть
Президент Володимир Зеленський у понеділок, 26 серпня, збирає нараду керівників правоохоронних органів та низки силовиків щодо зрадників України
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Щодо тих осіб, хто працює проти нашої держави: зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб", - заявив лідер України.
За його словами, всі ці "товариші" повинні отримати те, на що вони заслуговують, де б вони "ховались і куди б побігли".
Водночас президент призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів, зокрема СБУ, МВС, ДБР. Також участь братимуть керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби, генеральний прокурор і представники розвідки.
"Багато речей треба завтра обговорити на цій зустрічі і висновків зробити", - додав Зеленський.
- Народний депутат України, іподиякон УПЦ МП Артем Дмитрук у суботу, 24 серпня 2024 року, незаконно виїхав до Молдови. 25 серпня йому оголосили підозру.
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