Зеленський призначив термінову нараду силовиків: про що говоритимуть

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Щодо тих осіб, хто працює проти нашої держави: зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб", - заявив лідер України.

За його словами, всі ці "товариші" повинні отримати те, на що вони заслуговують, де б вони "ховались і куди б побігли".

Водночас президент призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів, зокрема СБУ, МВС, ДБР. Також участь братимуть керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби, генеральний прокурор і представники розвідки.

"Багато речей треба завтра обговорити на цій зустрічі і висновків зробити", - додав Зеленський.