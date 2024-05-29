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"Зливали" окупантам адреси жителів з проукраїнською позицією на Харківщині й Луганщині: засуджено двох колаборантів

29 травня, 2024 середа
17:09
Кримінал тюрма

В Україні засудили двох колаборантів, які під час окупації на Харківщині й Луганщині "здавали" російським загарбникам адреси патріотів України

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Одним із колаборантів виявився фермер із Сватівського району на Луганщині. Він під час захоплення громади в березні 2022 року співпрацював із РФ та "наводив" ворога на оселі учасників руху опору.

Також він розповідав окупантам адреси односельчан із проукраїнською позицією або тих, які виїхали на територію, підконтрольну Україні.

"Таким чином він допомагав рашистам грабувати оселі місцевих жителів та "розквартировувати" в них російських вояків", - додають у СБУ.

Водночас чоловік возив командування російського угруповання поблизу лінії фронту на своїй автівці, за що отримав він окупанта перепустку для вільного пересування по всій тимчасово окупованій території регіону.

Служба безпеки затримала фігуранта одразу після деокупації частини Луганської області. Зараз його засуджено до 12 років.

Інший колаборант є мешканцем Чугуївського району на Харківщині. Коли РФ захопила громаду, він допомагав ворогу орієнтуватись у місцевості та зливав адреси патріотів України. Далі чоловік разом із росіянами вдирались у людські оселі, викрадали їх та грабували майно.

СБУ затримала колаборанта під час звільнення регіону. Він отримав 11 років позбавлення волі.

  • 29 травня повідомлялось, що СБУ ідентифікувала правоохоронців-колаборантів, які захищають окупаційний режим на окупованій Луганщині.
Теги:
Україна
Росія
СБУ
російська армія
Луганщина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
колаборанти
Харківщина
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