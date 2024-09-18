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Головна Кримінал Зливав координати позицій ЗСУ під Покровськом за обіцяний від ФСБ 1 млн рублів: українського офіцера підозрюють у держзраді

Зливав координати позицій ЗСУ під Покровськом за обіцяний від ФСБ 1 млн рублів: українського офіцера підозрюють у держзраді

Світлана Кравченко
18 вересня, 2024 середа
10:15
Кримінал

Служба безпеки України оголосила підозру військовослужбовцю, який передавав ворогу координати бойових позицій ЗСУ за обіцяну грошову винагороду від російських спецслужб

Зміст

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначають, що для подальших атак окупанти хотіли дізнатися координати опорних та командних пунктів однієї з бригад ЗСУ, яка тримає оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському.

Для цього росіяни дистанційно завербували українського військовослужбовця, який служить у цій самій бригаді.

В обмін на співпрацю російська ФСБ обіцяла своєму агенту винагороду у розмірі 1 млн рублів. Втім, обіцяної суми він так і не отримав.

Співробітники Служби безпеки затримали фігуранта, коли він фіксував для ворога геолокації передових позицій ЗСУ. На місці затримання в нього вилучили телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором – оперативним співробітником ФСБ. Його особу вже встановлено.

Крім того, розслідування додатково встановило, що за вказівкою російського спецслужбіста український офіцер мав злити ФСБ організаційно-штатну структуру з особовим складом бригади ЗСУ, де проходив службу. Окупанти сподівалися використати цю інформацію для нових вербувань і отримання розвідданих про оборону Покровська.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Нині фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Також нещодавно Служба безпеки повідомила про підозру колишньому правоохоронцю, який пішов на співпрацю з РФ та допомагав окупантам атакувати Торецьк Донецької області.
Теги:
СБУ
військові
Війна з Росією
Донеччина
державна зрада
Покровськ
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