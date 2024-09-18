Зливав координати позицій ЗСУ під Покровськом за обіцяний від ФСБ 1 млн рублів: українського офіцера підозрюють у держзраді

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначають, що для подальших атак окупанти хотіли дізнатися координати опорних та командних пунктів однієї з бригад ЗСУ, яка тримає оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському.

Для цього росіяни дистанційно завербували українського військовослужбовця, який служить у цій самій бригаді.

В обмін на співпрацю російська ФСБ обіцяла своєму агенту винагороду у розмірі 1 млн рублів. Втім, обіцяної суми він так і не отримав.

Співробітники Служби безпеки затримали фігуранта, коли він фіксував для ворога геолокації передових позицій ЗСУ. На місці затримання в нього вилучили телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором – оперативним співробітником ФСБ. Його особу вже встановлено.

Крім того, розслідування додатково встановило, що за вказівкою російського спецслужбіста український офіцер мав злити ФСБ організаційно-штатну структуру з особовим складом бригади ЗСУ, де проходив службу. Окупанти сподівалися використати цю інформацію для нових вербувань і отримання розвідданих про оборону Покровська.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Нині фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.