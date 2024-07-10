"Зливав" маршрути руху ешелонів ЗСУ: на Харківщині СБУ затримала залізничника
Служба безпеки України повідомила про підозру залізничнику, який пішов на співпрацю з російськими окупантами та поширював маршрути руху ешелонів ЗСУ
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозрюваним виявився помічник машиніста локомотивного депо регіональної філії "Укрзалізниці", якого дистанційно завербував співробітник 78-го розвідцентру головного управління генштабу ЗС Росії.
Так, чоловік збирав інформацію про залізничні маршрути, якими ЗСУ переправляє важке озброєння та боєприпаси на передову. Затриманий також намагався виявити локації фортифікаційних споруд та укріпрайонів оборонців Харкова.
"За даними слідства, залізничник потрапив "до уваги" ГРУ як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де залишав свої антиукраїнські коментарі", - йдеться у повідомленні.
Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суд.
- 3 липня стало відомо, що Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому меру Вовчанська, який під час окупації міста очолював російське територіальне управління тимчасової цивільної адміністрації й закликав місцевих співпрацювати з РФ.
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