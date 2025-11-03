Звинувачують у розпалюванні ненависті: у Польщі затримали антиукраїнського стрімера Назара

Про це інформує Onet.

За даними слідства, стрімера також звинувачують у поширенні російської символіки та незаконному розголошенні особистих даних потерпілого.

В RMF уточнили, що експертиза засвідчила наявність у його організмі тетрагідроканабінолу (ТГК), що міститься в канабісі, тому поліція не виключає, що йому можуть додатково висунути звинувачення у водінні в стані наркотичного сп'яніння.

Злочини, у яких його підозрюють, вимірюються десятками й стосуються його дій минулого тижня.

Сьогодні, 3 листопада, суд ухвалить рішення про тимчасовий арешт підозрюваного.