Звинувачують у розпалюванні ненависті: у Польщі затримали антиукраїнського стрімера Назара
У польському місті Гдиня поліція затримала 44-річного стрімера Пйотра Н., відомого під псевдонімом "Назар", якого підозрюють у погрозах, пропаганді насильства та розпалюванні ненависті на національному та релігійному ґрунті
Про це інформує Onet.
За даними слідства, стрімера також звинувачують у поширенні російської символіки та незаконному розголошенні особистих даних потерпілого.
В RMF уточнили, що експертиза засвідчила наявність у його організмі тетрагідроканабінолу (ТГК), що міститься в канабісі, тому поліція не виключає, що йому можуть додатково висунути звинувачення у водінні в стані наркотичного сп'яніння.
Злочини, у яких його підозрюють, вимірюються десятками й стосуються його дій минулого тижня.
Сьогодні, 3 листопада, суд ухвалить рішення про тимчасовий арешт підозрюваного.
- Наприкінці жовтня у Катовіце поліція затримала двох українців, підозрюваних у співпраці з іноземними розвідувальними службами.
