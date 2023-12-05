Крюківський завод виготовить для Укрзалізниці ще 22 пасажирські вагони за 980 млн грн

Про це свідчать дані на сайті Prozorro.

Крюківський завод має побудувати та протягом двох із половиною років, до 30 червня 2026-го, поставити 11 купейних вагонів, три вагони СВ, сім плацкартних вагонів та один купейний вагон, обладнаний для перевезення осіб на колісних кріслах.

Вагони мають бути обладнані кондиціонерами, сповивальними столиками, розетками та USB-портами для заряджання, кавоварками та сучасними системами керування освітленням. Крім того, у купейних вагонах і вагонах СВ має бути передбачено наявність сигналізації та кнопки блокування дверей. Також має бути система відеоспостереження.

Крюківський завод був єдиним учасником тендеру.