Крюківський завод виготовить для Укрзалізниці ще 22 пасажирські вагони за 980 млн грн
Укрзалізниця і Крюківський вагонобудівний завод 4 грудня підписали контракт на постачання 22 пасажирських вагонів на загальну суму 980 млн грн
Про це свідчать дані на сайті Prozorro.
Крюківський завод має побудувати та протягом двох із половиною років, до 30 червня 2026-го, поставити 11 купейних вагонів, три вагони СВ, сім плацкартних вагонів та один купейний вагон, обладнаний для перевезення осіб на колісних кріслах.
Вагони мають бути обладнані кондиціонерами, сповивальними столиками, розетками та USB-портами для заряджання, кавоварками та сучасними системами керування освітленням. Крім того, у купейних вагонах і вагонах СВ має бути передбачено наявність сигналізації та кнопки блокування дверей. Також має бути система відеоспостереження.
Крюківський завод був єдиним учасником тендеру.
- У березні Укрзалізниця отримала 100 нових вагонів.
- А у жовтні Укрзалізниця замовила Крюківському заводу ще 44 нові вагони.
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