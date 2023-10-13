Кубок України: відбулось жеребкування чвертьфіналу
Ввечері п'ятниці, 13 жовтня, відбулось жеребкування чвертьфіналу Кубка України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Базовий день матчів 1/4 фіналу Кубка України – 1 листопада. Загалом чвертьфіналістами Кубка України стали сім клубів УПЛ "Олександрія", "Шахтар", "Полісся", "Чорноморець", "Оболонь", "Ворскла", "Зоря" і один представник першої ліги - "Вікторія".
Результати жеребкування чвертьфіналу Кубка України з футболу
"Чорноморець" (Одеса) – "Зоря" (Луганськ)
"Вікторія" (Суми) – "Шахтар" (Донецьк)
"Полісся" (Житомир) – "Олександрія"
"Оболонь" (Київ) – "Ворскла" (Полтава)
- У середу, 27 вересня, "Динамо" сенсаційно програло "Оболоні" у київському дербі в 1/8 фіналу Кубка України з футболу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.67Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе