Кубок України: відбулося жеребкування 1/4 фіналу
15 грудня відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
До чвертьфіналу Кубка України вийшли сім представників Прем'єр-ліги - "Олександрія", "Ворскла", "Динамо", "Шахтар", "Львів", "Зоря", "Дніпро-1" та "Металіст", який виступає у першій лізі.
За підсумками жеребкування сформувалися наступні пари:"Олександрія" - "Динамо"
"Львів" - "Шахтар"
"Металіст" - "Зоря"
"Дніпро-1" - "Ворскла"
Чвертьфінальні матчі відбудуться 2 березня 2022 року.
- Нагадаємо, 12 грудня на зимову перерву в чемпіонаті України лідером пішов "Шахтар", який випереджає "Динамо" на 2 очка.
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