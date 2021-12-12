УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України перед зимовою перервою

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У останньому перед зимовою перервою турі Прем'єр-ліги, "Шахтар" переміг "Олександрію" - 2:1. "Динамо" не змогло переграти на своєму полі "Зорю" - 1:1.

"Гірники" набрали 47 очок та завершили 2021 рік на першій позиції. Кияни відстають від лідера на 2 пункти.

Чемпіонат України поновиться після переви 26 лютого 2022 року.





Нагадаємо, 11 грудня "Шахтар" переграв у гостях "Олександрію" та відірвався від "Динамо".

12 грудня "Динамо" зіграло у Києві внічию із "Зорею" та пішло на зимову перерву на другому місці

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