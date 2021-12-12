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Головна Спорт УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України перед зимовою перервою

УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України перед зимовою перервою

12 грудня, 2021 неділя
22:01
Спорт "Шахтар" - "Шериф"

На зимову перерву в чемпіонаті України лідером пішов "Шахтар", який випереджає "Динамо" на 2 очка

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У останньому перед зимовою перервою турі Прем'єр-ліги, "Шахтар" переміг "Олександрію" - 2:1. "Динамо" не змогло переграти на своєму полі "Зорю" - 1:1. 

"Гірники" набрали 47 очок та завершили 2021 рік на першій позиції. Кияни відстають від лідера на 2 пункти.  

Чемпіонат України поновиться після переви 26 лютого 2022 року. 

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футбол
Динамо
Шахтар
турнірна таблиця
чемпіонат Украіни
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