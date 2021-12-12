"Динамо" не змогло переграти "Зорю" та відпустило "Шахтар" у відрив в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо", у заключному матчі Прем'єр-ліги перед зимовою перервою, повело у рахунку на 44-й хвилині, коли забив Віталій Буяльський. "Зоря" відігралася на початку другого тайму зусиллями Аллах'яра Сайядманеша.

"Динамо" зіграло із "Зорею" внічию 1:1, набрало 45 очок та пішло на зимову перерву на другому місці. Від лідера - "Шахтаря" - кияни відстають на 2 пункти.

"Зоря" має 36 балів та йде четвертою.

Чемпіонат України

18-й тур

12 грудня

"Динамо" - "Зоря" 1:1

Голи: Буяльський, 44 - Сайядманеш, 49

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