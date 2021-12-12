"Динамо" не змогло переграти "Зорю" та відпустило "Шахтар" у відрив в УПЛ
У 18-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" зіграло у Києві внічию із "Зорею" та пішло на зимову перерву на другому місці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо", у заключному матчі Прем'єр-ліги перед зимовою перервою, повело у рахунку на 44-й хвилині, коли забив Віталій Буяльський. "Зоря" відігралася на початку другого тайму зусиллями Аллах'яра Сайядманеша.
"Динамо" зіграло із "Зорею" внічию 1:1, набрало 45 очок та пішло на зимову перерву на другому місці. Від лідера - "Шахтаря" - кияни відстають на 2 пункти.
"Зоря" має 36 балів та йде четвертою.
Чемпіонат України
18-й тур
12 грудня
"Динамо" - "Зоря" 1:1
Голи: Буяльський, 44 - Сайядманеш, 49
- Нагадаємо, 10 грудня у стартовому матчі 18-го туру УПЛ "Дніпро-1" розгромно переміг "Маріуполь".
- 11 грудня "Шахтар" переграв у гостях "Олександрію" та відірвався на 3 очки від "Динамо".
- Також у суботу "Верес" на своєму полі зіграв внічию з "Рухом".
- Крім цього, "Ворскла" зіграла в гостях внічию зі "Львовом"
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