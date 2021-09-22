Кубок України з футболу: результати матчів вівторка

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Решта матчів 1/16 фіналу Кубка України будуть зіграні 22-23 вересня.



В 1/16 фіналу в боротьбу вступили клуби УПЛ. За виключенням представників нашої держави в єврокубках, які стартують в турнірі вже з 1/8 фіналу. Мова йде про "Динамо", "Шахтар", "Зорю", "Ворсклу" та "Колос".



1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.

Кубок України



1/16 фіналу



21 вересня



"Металіст" - "Десна" 2:1



Голи: Харріс, 73, Мізюк, 88 - Волошин, 44

21 вересня у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу львівський "Рух" розгромив "Миколаїв".

В іншому матчі харківський "Металіст" переміг чернігівську "Десну".

Кондраков, 37, 44 (пен.), 90+3 (пен.)

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