Кучма розповів, чому Путін не погодиться на мирні переговори з Україною
Другий президент України Леонід Кучма переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирні переговори й воюватиме до кінця
Про це Кучма сказав в інтерв'ю The Guardian.
Він зазначив, що Путін уважає захоплені регіони "своїми" попри те, що не контролює повністю жоден із них. Російський диктатор не погодиться на мирні переговори, бо не знає, як пояснити це своєму народові.
"Путін не може підписати документ, у якому йдеться про те, що він не отримав усього того, чого хотів. Йому доведеться пояснити це російському народові. А він лідер Росії", - сказав Кучма.
На його думку, США втратять обличчя, якщо відмовляться від підтримки України й дозволять Росії перемогти.
Він нагадав, що раніше США вже втратили Афганістан.
Варто зазначити, що низка країн Європи наполягають на мирних переговорах між РФ та Україною. Зокрема, у МЗС Словаччини заявили, що конфлікт в Україні триває понад 600 днів і "не приводить до жодних результатів".
- 22 листопада під час віртуального саміту країн G20 російський президент Володимир Путін заявив, що РФ ніколи не відмовлялася від переговорів про закінчення війни з Україною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.83 Купівля 36.83Продаж 37.45
- EUR Купівля 39.61Продаж 40.64
- Актуальне
- Важливе