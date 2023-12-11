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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Кучма розповів, чому Путін не погодиться на мирні переговори з Україною

Кучма розповів, чому Путін не погодиться на мирні переговори з Україною

11 грудня, 2023 понедiлок
13:27
Війна з Росією Леонід Кучма

Другий президент України Леонід Кучма переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирні переговори й воюватиме до кінця

Про це Кучма сказав в інтерв'ю The Guardian.

Він зазначив, що Путін уважає захоплені регіони "своїми" попри те, що не контролює повністю жоден із них. Російський диктатор не погодиться на мирні переговори, бо не знає, як пояснити це своєму народові.

"Путін не може підписати документ, у якому йдеться про те, що він не отримав усього того, чого хотів. Йому доведеться пояснити це російському народові. А він лідер Росії", - сказав Кучма.

На його думку, США втратять обличчя, якщо відмовляться від підтримки України й дозволять Росії перемогти.

Він нагадав, що раніше США вже втратили Афганістан.

Варто зазначити, що низка країн Європи наполягають на мирних переговорах між РФ та Україною. Зокрема, у МЗС Словаччини заявили, що конфлікт в Україні триває понад 600 днів і "не приводить до жодних результатів".

  • 22 листопада під час віртуального саміту країн G20 російський президент Володимир Путін заявив, що РФ ніколи не відмовлялася від переговорів про закінчення війни з Україною.
Україна
Володимир Путін
Леонід Кучма
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