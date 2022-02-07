Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи у серпні 2022 року

Про це Кулеба сказав під час спільної пресконференції 7 лютого з очільницею МЗС Німеччини Анналенною Бербок, передає Еспресо.TV.

"Крим теж був у нас сьогодні на порядку денному. Я поінформував Анналену про те, що в Україні в серпні пройде парламентський саміт Кримської платформи. Ми будемо чекати відповідну делегацію з Німеччини", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що "Кримська платформа" - це дипломатична ініціатива України, що передбачає механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова. Перший саміт пройшов у серпні 2021 року. Країни-учасниці Кримської платформи підписали спільну декларацію про підтвердження Україною готовності політики невизнання спроби анексії Криму до моменту його деокупації.







Нагадаємо, голова МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва 7 лютого. Після зустрічі з нею Кулеба заявив, що головна мета Росії - дестабілізація ситуації в Україні.

Анналена Бербок заявила, що Захід готовий сплатити економічну ціну та запровадити жорсткі санкції проти РФ, якщо відбудеться вторгнення в Україну



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