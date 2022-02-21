Кулеба ініціював консультації в Радбезі ООН щодо гарантування безпеки України за Будапештським меморандумом

Про це він написав у Twitter.



"На доручення президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав - членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України", - зазначив він.

На доручення Президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав - членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022