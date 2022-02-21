Кулеба ініціював консультації в Радбезі ООН щодо гарантування безпеки України за Будапештським меморандумом
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що звернувся до держав - членів Ради безпеки ООН з проханням обговорити питання деескалації та гарантування безпеки України на основі положень Будапештського меморандуму
Про це він написав у Twitter.
"На доручення президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав - членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України", - зазначив він.
- Нагадаємо, у прем'єр-міністра Великої Британії заявили, що реалізація плану президента РФ Володимира Путіна з нового вторгнення в Україну фактично вже розпочалася, але залишається "вікно для дипломатії".
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