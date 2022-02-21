План Путіна щодо нового вторгнення в Україну "вже розпочався", - уряд Британії

Про це повідомляє Sky news.



В уряді вважають, що російський "сценарій" початку військових дій проти України почав "відтворюватися в режимі реального часу".



"Ми бачимо, що елементи з російського підручника, які ми бачимо в певних ситуаціях, починають відтворюватися в реальному часі. Дані нашої розвідки свідчать про те, що вони все ще мають намір почати вторгнення, і ми готові діяти за потреби", - наголосив речник прем'єра Британії.



"Але найважливіше те, що ми все ще думаємо, що є вікно для дипломатії - як ми переконалися під час обговорень у вихідні - і ми хочемо над цим працювати", - додав він.



Нагадаємо, у разі нового вторгнення Росії в Україну Велика Британія та США планують накласти заборону на торгівлю РФ у фунтах стерлінгів і доларах.