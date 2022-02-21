План Путіна щодо нового вторгнення в Україну "вже розпочався", - уряд Британії
У прем'єр-міністра Великої Британії заявили, що реалізація плану президента РФ Володимира Путіна з нового вторгнення в Україну фактично вже розпочалася, але залишається "вікно для дипломатії"
Про це повідомляє Sky news.
В уряді вважають, що російський "сценарій" початку військових дій проти України почав "відтворюватися в режимі реального часу".
"Ми бачимо, що елементи з російського підручника, які ми бачимо в певних ситуаціях, починають відтворюватися в реальному часі. Дані нашої розвідки свідчать про те, що вони все ще мають намір почати вторгнення, і ми готові діяти за потреби", - наголосив речник прем'єра Британії.
"Але найважливіше те, що ми все ще думаємо, що є вікно для дипломатії - як ми переконалися під час обговорень у вихідні - і ми хочемо над цим працювати", - додав він.
- Нагадаємо, у разі нового вторгнення Росії в Україну Велика Британія та США планують накласти заборону на торгівлю РФ у фунтах стерлінгів і доларах.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.31
Купівля 28.31Продаж 28.76
-
EUR
Купівля 32.09Продаж 32.69
- Актуальне
- Важливе