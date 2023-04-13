Кулеба назвав ключові фактори подальшого стримування Росії

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.

"Будуть 4 фактори стримування Росії в євроатлантичному регіоні. Перший – членство України в НАТО. Другий – членство України в ЄС. Третій – потужні Збройні сили України. Четвертий – трансформація Росії", - заявив він.