Кулеба назвав ключові фактори подальшого стримування Росії
Для стримування Росії в євроатлантичному регіоні після перемоги України слід реалізувати чотири фактори
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.
"Будуть 4 фактори стримування Росії в євроатлантичному регіоні. Перший – членство України в НАТО. Другий – членство України в ЄС. Третій – потужні Збройні сили України. Четвертий – трансформація Росії", - заявив він.
- Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Чорне море має стати морем НАТО. Також він закликав дати Україні чітке розуміння, коли вона зможе стати членом Альянсу
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