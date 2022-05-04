Кулеба назвав причину російського ракетного терору в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія вдається до ракетного терору в Україні, оскільки зазнає жахливих втрат на фронті
Про це Кулеба написав у twitter.
"Росія ледве просувається вперед і зазнає жахливих втрат. Звідси відчайдушний ракетний терор по всій Україні. Але ми не боїмося, і світ теж не має боятися. Більше санкцій проти РФ. Більше важкого озброєння для України. Російський ракетний тероризм має бути покараний", - написав Кулеба.
- 4 квітня у Генштабі ЗСУ заявили, що ворог завдав масованих ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, аби зруйнувати транспортну інфраструктуру.
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