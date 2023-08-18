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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Кулеба обговорив реалізацію Формули миру з очільником МЗС Бахрейну

Кулеба обговорив реалізацію Формули миру з очільником МЗС Бахрейну

18 серпня, 2023 п'ятниця
15:45
Світ Дмитро Кулеба

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову зі своїм колегою з Бахрейну Абдуллатіфом бін Рашидом Аз-Заяні: вони обговорили реалізацію української Формули миру

Про це Кулеба написав у соцмережі X (twitter).

"Я розмовляв з міністром закордонних справ Бахрейну, Абдуллатіфом бін Рашидом Аз-Заяні, щоб висловити свою вдячність за участь Бахрейну в переговорах щодо Формули миру в Джидді", - повідомив очільник МЗС. 

Він зазначив, що обговорив з колегою подальші кроки для реалізації української Формули миру. Також вони домовились про наступні двосторонні контакти.

Зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни. 

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня. 

Пізніше, 7 серпня, повідомлялося, що у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що міжнародні переговори в Саудівській Аравії щодо пошуку мирного вирішення "кризи в Україні" допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

У вівторок, 8 серпня, повідомлялося, що Інститут вивчення війни вважає, що саміт у Джидді в Саудівській Аравії показав очевидне посилення розбіжностей між Пекіном і Москвою у питанні врегулювання повномасштабної війни РФ проти України.

Пізніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками українських та іноземних ЗМІ, під час якої розповів про підсумки других консультацій щодо ключових принципів відновлення сталого миру для України.

Деталі саміту у Саудівській Аравії у текстовому онлайні Еспресо.TV.

Україна
Війна з Росією
Дмитро Кулеба
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