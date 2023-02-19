Кулеба обговорив відновлення миру в Україні з головним дипломатом Китаю
Голова МЗС України Дмитро Кулеба на полях Мюнхенської безпекової конференції зустрівся з керівником офісу закордонних справ КНР Ван І
Про це Кулеба написав у twitter.
За його словами, під час зустрічі з Ван І, йшлося про війну в Україні, а сторони дійшли згоди, що принцип територіальної цінності є фундаментальним.
"Мав нагоду обмінятися думками з керівником офісу закордонних справ центрального комітету комуністичної партії Китаю Ван І. Ми погодилися, що фундаментальний принцип територіальної цілісності, закріплений у Статуті ООН, є священним для обох наших держав. Я вкотре наголосив, що всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру в Україні, мають базуватися на ньому", - написав Кулеба.
- 18 лютого Ван І заявив, що Пекін до кінця лютого представить план політичного врегулювання у війні РФ проти України.
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