Про це Кулеба написав у twitter.

За його словами, під час зустрічі з Ван І, йшлося про війну в Україні, а сторони дійшли згоди, що принцип територіальної цінності є фундаментальним.

"Мав нагоду обмінятися думками з керівником офісу закордонних справ центрального комітету комуністичної партії Китаю Ван І. Ми погодилися, що фундаментальний принцип територіальної цілісності, закріплений у Статуті ООН, є священним для обох наших держав. Я вкотре наголосив, що всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру в Україні, мають базуватися на ньому", - написав Кулеба.