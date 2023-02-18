Про це повідомляє DW.

За словами члена політбюро центрального комітету комуністичної партії Китаю Ван І, який відповідає за зовнішню політику, до кінця лютого Пекін представить план політичного врегулювання в Україні.

"Китай представить документ із викладом позиції щодо політичного врегулювання українського питання. У документі ми повторимо пропозиції, зроблені головою КНР Сі Цзіньпінем, у тому числі про необхідність поважати територіальну цілісність і суверенітет, дотримуватись мети та принципів Статуту ООН, про необхідність серйозно ставитися до законних побоювань у сфері безпеки та підтримувати всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню", - сказав Ван І під час Мюнхенської безпекової конференції.

Він запевнив, що Китай в українському питанні "твердо стоїть на стороні миру та діалогу».

"Ми переконані, що цю кризову ситуацію можна врегулювати лише шляхом мирних переговорів", - зазначив Ван І.

Водночас він висловив переконання, що проблеми між країнами не повинні вирішуватися шляхом тиску або односторонніх санкцій.

"Це є контрпродуктивно, оскільки призводить до нескінченних труднощів", - наголосив Ван І.