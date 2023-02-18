Китай пообіцяв наприкінці лютого оприлюднити план врегулювання в Україні
Голова дипломатії КНР Ван І заявив, що Пекін до кінця лютого представить план політичного врегулювання у війні РФ проти України
Про це повідомляє DW.
За словами члена політбюро центрального комітету комуністичної партії Китаю Ван І, який відповідає за зовнішню політику, до кінця лютого Пекін представить план політичного врегулювання в Україні.
"Китай представить документ із викладом позиції щодо політичного врегулювання українського питання. У документі ми повторимо пропозиції, зроблені головою КНР Сі Цзіньпінем, у тому числі про необхідність поважати територіальну цілісність і суверенітет, дотримуватись мети та принципів Статуту ООН, про необхідність серйозно ставитися до законних побоювань у сфері безпеки та підтримувати всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню", - сказав Ван І під час Мюнхенської безпекової конференції.
Він запевнив, що Китай в українському питанні "твердо стоїть на стороні миру та діалогу».
"Ми переконані, що цю кризову ситуацію можна врегулювати лише шляхом мирних переговорів", - зазначив Ван І.
Водночас він висловив переконання, що проблеми між країнами не повинні вирішуватися шляхом тиску або односторонніх санкцій.
"Це є контрпродуктивно, оскільки призводить до нескінченних труднощів", - наголосив Ван І.
- 17 лютого стало відомо, що Сі Цзіньпін планує виступити з "промовою про мир" у річницю вторгнення Росії в Україну.
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