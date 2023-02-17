Сі Цзіньпін виступить з "промовою про мир" у річницю вторгнення РФ в Україну
Китайський лідер Сі Цзіньпін планує виступити з "промовою про мир" у річницю вторгнення Росії в Україну
Про це повідомляє Sky News.
Про плани Сі Цзіньпіна повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Вчора у Римі він зустрівся з головним китайським дипломатом Ван І, який і розповів йому про намір лідера.
За час війни в Україні Китай не висловлював прямої критики діям РФ та не називав її агресором. Хоча Пекін відмовився продавати зброю Росії і не втручався напряму в ситуацію, в той же час він дипломатично координував свої дії з РФ.
- Директор Китайського інституту SOAS Стів Цанг заявив, що Пекін наразі не готовий до прямої конфронтації з Вашингтоном, а підтримка Росії з боку Китаю має чіткі межі.
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