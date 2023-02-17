Сі Цзіньпін виступить з "промовою про мир" у річницю вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє Sky News.

Про плани Сі Цзіньпіна повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Вчора у Римі він зустрівся з головним китайським дипломатом Ван І, який і розповів йому про намір лідера.

За час війни в Україні Китай не висловлював прямої критики діям РФ та не називав її агресором. Хоча Пекін відмовився продавати зброю Росії і не втручався напряму в ситуацію, в той же час він дипломатично координував свої дії з РФ.