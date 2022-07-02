Кулеба обговорив з Боррелем підготовку сьомого пакета санкцій проти РФ

Про це Кулеба написав у власному твіттері.

"Під час сьогоднішнього дзвінка Жозеп Боррель і я обговорили подальші кроки після того, як Україна стала кандидатом в ЄС, і скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обоє згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо Росії, і ми над цим працюємо" - написав він.

7 червня посол України в ЄС Всеволод Ченцов заявив, що йде робота над тим, аби сьомий пакет санкцій проти Росії включав ембарго на газ.

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