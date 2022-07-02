Кулеба обговорив з Боррелем підготовку сьомого пакета санкцій проти РФ
Глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем майбутні кроки України на шляху до ЄС, а також підготовку сьомого пакета санкцій проти РФ
Про це Кулеба написав у власному твіттері.
"Під час сьогоднішнього дзвінка Жозеп Боррель і я обговорили подальші кроки після того, як Україна стала кандидатом в ЄС, і скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обоє згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо Росії, і ми над цим працюємо" - написав він.
- 7 червня посол України в ЄС Всеволод Ченцов заявив, що йде робота над тим, аби сьомий пакет санкцій проти Росії включав ембарго на газ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.48
Купівля 34.48Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе