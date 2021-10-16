Кулеба пообіцяв задавити російських злочинців у Гаазі

Про це Кулеба написав у колонці для Української правди, повідомляє МОЗ у facebook.

За його словами, цього тижня в Арбітражному Суді в Гаазі Україна вщент розбила російські маніпуляції. Позицію України захищала професійна юридична команда МЗС.

Українські дипломати і юристи довели суду: Росія послідовна лише у прагненні уникнути відповідальності за свої дії.

"Коли росіяни таранили "Яни Капу", вони реготали та кричали "Дави його!" Ми теж уміємо давити. Тільки не залізним бортом корабля. Ми давимо залізною логікою юридичних аргументів. І ми задавимо російських злочинців. Красиво та згідно з міжнародним правом", - написав Кулеба.

Він додав, що Україна застосовує три довгострокових інструменти для притягнення РФ до юридичної відповідальності: холодний юридичний розрахунок, залізні правові аргументи та послідовну, систематичну роботу.

"У цій справі Україна відстоювала не лише свої інтереси, але і цілісність міжнародного права загалом. Президент України і МЗС зміцнюють світову коаліцію на підтримку України, що включає в себе доведення злочинів РФ у міжнародних судах. Перемога України у справі щодо захоплення кораблів та взяття в полон наших моряків важлива не лише для нас, а й для світу загалом. Вона буде сигналом для міжнародної спільноти та окремих держав – не можна порушувати правила", - переконаний Кулеба.

