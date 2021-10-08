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Головна війна з Росією Захоплення Росією українських моряків: Зеленський затвердив склад делегації до Арбітражного трибуналу

Захоплення Росією українських моряків: Зеленський затвердив склад делегації до Арбітражного трибуналу

8 жовтня, 2021 п'ятниця
19:15
війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі у слуханнях Арбітражного трибуналу у справі України проти Росії щодо затримання українських військових суден та членів екіпажів

Про це йдеться в указі президента.

Главою делегації і агентом України стала директор Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова.

Її заступником став представник України при ЄС Всеволод Ченцов

Також до делагації увійшли помічник командувача ВМС Збройних Сил з правової роботи - начальник юридичної служби Леонід Залюбовський, заступник директора департаменту - начальник відділу міжнародних спорів Департаменту міжнародного права МЗС Андрій Пасічник, начальник штабу - заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Тарасов.

Главі делегації дозволено залучати для забезпечення роботи делегації України представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників.

  • Нагадаємо, 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки Росія захопила українські військові кораблі, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь. Про намір вони, відповідно до міжнародних норм, поінформували іншу сторону. Однак замість забезпечити фарватер, російські диспетчери викликали кораблі ФСБ. Російські кораблі "Соболь", "Дон", "Мангуст"та "Суздалець" здійснили напад на кораблі ВМС України.
  • 27-28 листопада окупаційні "суди" в Криму заарештували 24 захоплених у полон українських моряків. Усім захопленим Росією українським морякам висунули звинувачення в "незаконному перетині кордону".
  • Усі захоплені Росією українські моряки назвалися військовополоненими.
  • В ООН визнали військовополоненими захоплених Росією українських моряків.
  • 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права вирішив, що Росія має негайно звільнити полонених українських моряків та затримані військові судна й повернути їх Україні.
  • 7 вересня 2019 року Росія повернула Україні всіх 24 моряків у рамках обміну за формулою 35 на 35.
  • 18 листопада 2019 року Росія повернула Україні захоплені військові судна: "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу".

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Володимир Зеленський
Керченська протока
міжнародний трибунал
українські моряки
полонені моряки
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