Про це сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Безумовно, Придністров'я на нашому південно-західному фланзі, це ризик, який змушує нас спрямовувати сили на цю ділянку кордону для потенційного стримування та контролю за ситуацією", - сказав дипломат.

При цьому він наголосив, що вирішувати ситуацію з цим регіоном має Молдова й Україна не має наміру втручатись.

"Ми поважаємо своїх сусідів. Ми поважаємо Молдову та вибір вашого народу. Ви маєте право вирішувати самі, як вам розвивати свою країну і як вирішувати проблему Придністров'я. Але для нас це також проблема. Я констатую, що у військовому плані ця проблема присутня", - заявив Кулеба.