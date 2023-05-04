Кулеба пояснив, чому Україна тримає війська на кордоні з невизнаним Придністров'ям
Україна тримає війська на кордоні з невизнаним Придністров'ям, бо побоюється провокацій РФ на цьому напрямку, а не тому, що планує втручатись у справи Молдови
Про це сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба.
"Безумовно, Придністров'я на нашому південно-західному фланзі, це ризик, який змушує нас спрямовувати сили на цю ділянку кордону для потенційного стримування та контролю за ситуацією", - сказав дипломат.
При цьому він наголосив, що вирішувати ситуацію з цим регіоном має Молдова й Україна не має наміру втручатись.
"Ми поважаємо своїх сусідів. Ми поважаємо Молдову та вибір вашого народу. Ви маєте право вирішувати самі, як вам розвивати свою країну і як вирішувати проблему Придністров'я. Але для нас це також проблема. Я констатую, що у військовому плані ця проблема присутня", - заявив Кулеба.
- 23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.
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