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Головна Україна Кулеба пояснив, чому Україна тримає війська на кордоні з невизнаним Придністров'ям

Кулеба пояснив, чому Україна тримає війська на кордоні з невизнаним Придністров'ям

4 травня, 2023 четвер
14:32
Україна Дмитро Кулеба

Україна тримає війська на кордоні з невизнаним Придністров'ям, бо побоюється провокацій РФ на цьому напрямку, а не тому, що планує втручатись у справи Молдови

Про це сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Безумовно, Придністров'я на нашому південно-західному фланзі, це ризик, який змушує нас спрямовувати сили на цю ділянку кордону для потенційного стримування та контролю за ситуацією", - сказав дипломат.

При цьому він наголосив, що вирішувати ситуацію з цим регіоном має Молдова й Україна не має наміру втручатись.

"Ми поважаємо своїх сусідів. Ми поважаємо Молдову та вибір вашого народу. Ви маєте право вирішувати самі, як вам розвивати свою країну і як вирішувати проблему Придністров'я. Але для нас це також проблема. Я констатую, що у військовому плані ця проблема присутня", - заявив Кулеба.

  • 23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.
Новини
Молдова
Придністров'я
Дмитро Кулеба
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