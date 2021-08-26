Кулеба щодо заяви Лаврова про "приватизацію" Україною Дня хрещення Русі: це ви намагаєтесь привласнити чужу історію
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про "приватизацію" Україною Дня хрещення Русі та зазначив, що це росіяни намагаються приватизувати чуже
Про це Кулеба заявив під час брифінгу.
"Російські колеги, Україні на відміну від вас не потрібно нічого приватизувати. Ми як були на своїй землі тисячі років, так і лишаємось на ній. Це ви намагаєтесь привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде", - наголосив міністр.
Кулеба зауважив, що спроби Москви називатись центром - вони є не нові, вони були і сотні років тому.
"Два Києва немає. Є один Київ і це український Київ. Це столиця української держави. Він з самого початку був столицею Древньої Русі. Це наша історія. Наше сьогодення. Наше минуле", - додав він.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 серпня підписав указ про відзначення Дня української державності.
- Згодом, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав саміт Кримської платформи, що пройшов у Києві 23 серпня за участі 46 різних держав та міжнародних організацій, "несправжнім заходом". Також він дорікнув щодо "приватизації" Україною Дня хрещення Русі.
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