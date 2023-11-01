Кулеба у розмові з Блінкеном підкреслив важливість продовження постачання ракет ATACMS Україні

Про це він повідомив у X (раніше twitter).

"Я говорив з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном після слухань у Сенатському комітеті з асигнувань. Я висловив вдячність Сполученим Штатам за продовження лідерства в підтримці України та інших демократичних союзників у протидії агресії та терору" - написав Кулеба.

Очільник українського МЗС подякував США "за їх вирішальну військову допомогу", особливо закцентувавши на ракетах Atacms, зокрема на важливості продовження їх постачання для української армії.

Посадовці також обговорили прогрес, досягнутий на зустрічі Формули миру на Мальті, і домовилися продовжувати співпрацю. Кулеба зазначив, що після візиту спеціального представника з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер в Україну він ще раз обговорив з Блінкеном подальші зусилля з відновлення.