Кулеба у розмові з Блінкеном підкреслив важливість продовження постачання ракет ATACMS Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив телефоном з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном допомогу зброєю для України, зокрема надання ракет Atacms
Про це він повідомив у X (раніше twitter).
"Я говорив з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном після слухань у Сенатському комітеті з асигнувань. Я висловив вдячність Сполученим Штатам за продовження лідерства в підтримці України та інших демократичних союзників у протидії агресії та терору" - написав Кулеба.
Очільник українського МЗС подякував США "за їх вирішальну військову допомогу", особливо закцентувавши на ракетах Atacms, зокрема на важливості продовження їх постачання для української армії.
Посадовці також обговорили прогрес, досягнутий на зустрічі Формули миру на Мальті, і домовилися продовжувати співпрацю. Кулеба зазначив, що після візиту спеціального представника з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер в Україну він ще раз обговорив з Блінкеном подальші зусилля з відновлення.
- 28 жовтня на Мальті проходить зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру. Під час саміту Україна та Нідерланди розпочали переговори щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська Формула миру стає глобальною: майже 70 світових субʼєктів уже приєдналися до процесів щодо неї.
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