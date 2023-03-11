Кулеба розкритикував організаторів "Оскара" за відмову показати звернення Зеленського
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав лицемірством відмову організаторів "Оскара" показати звернення президента України Володимира Зеленського під час вручення премії
Про це Кулеба заявив в інтерв'ю Bild am Sonntag.
"Я думаю, що якщо фільм "На західному фронті без змін" отримає "Оскар" за найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який керує країною, що веде найбільшу війну з часів Другої світової війни в Європі, не дозволять виступити на "Оскарі", то кращого прикладу лицемірства топменеджерів та продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете", - сказав Кулеба.
За його словами, коли з шиком відзначатимуть антивоєнний фільм, не варто ігнорувати жахіття нинішньої війни в Україні.
"Слова смішно недостатньо, щоб описати це лицемірство. Я не ставлю під сумнів якість фільму. Я просто кажу, люди, коли ви збираєтеся нагородити фільм про війну, п’єте шампанське і носите гарні сукні з діамантами, але не хочете чути справжню історію війни, що відбувається тут і зараз, то з вами щось не так", - обурився Кулеба.
- 9 березня стало відомо, що американська кіноакадемія вдруге відмовилася від трансляції виступу Володимира Зеленського під час вручення премії "Оскар".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.05
Купівля 38.05Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе