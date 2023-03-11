Про це Кулеба заявив в інтерв'ю Bild am Sonntag.

"Я думаю, що якщо фільм "На західному фронті без змін" отримає "Оскар" за найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який керує країною, що веде найбільшу війну з часів Другої світової війни в Європі, не дозволять виступити на "Оскарі", то кращого прикладу лицемірства топменеджерів та продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете", - сказав Кулеба.

За його словами, коли з шиком відзначатимуть антивоєнний фільм, не варто ігнорувати жахіття нинішньої війни в Україні.

"Слова смішно недостатньо, щоб описати це лицемірство. Я не ставлю під сумнів якість фільму. Я просто кажу, люди, коли ви збираєтеся нагородити фільм про війну, п’єте шампанське і носите гарні сукні з діамантами, але не хочете чути справжню історію війни, що відбувається тут і зараз, то з вами щось не так", - обурився Кулеба.