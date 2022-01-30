Кулеба розповів, що сказав би Путіну при зустрічі

Про це Кулеба сказав у інтерв'ю Vice News.

За його словами, Путіну варто було б сконцентруватися на внутрішніх справах власної країни, замість того, щоб витрачати ресурси на погрози сусідам.

"Займайтеся своїми справами, дбайте про своїх людей. Якщо він сконцентрується на добробуті та майбутньому Росії, замість того, щоб витрачати мільйони на ведення воєн, кібератак, а також навіювання військових загроз іншим країнам, Росія була б зовсім іншим, найкращим місцем для життя, а в нас було б менше головного болю", - сказав Кулеба.

