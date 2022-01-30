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Головна війна з Росією Кулеба розповів, що сказав би Путіну при зустрічі

Кулеба розповів, що сказав би Путіну при зустрічі

30 січня, 2022 неділя
18:49
війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що при зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним порадив би йому займатися внутрішніми справами своєї країни

Про це Кулеба сказав у інтерв'ю Vice News.    

За його словами, Путіну варто було б сконцентруватися на внутрішніх справах власної країни, замість того, щоб витрачати ресурси на погрози сусідам.

"Займайтеся своїми справами, дбайте про своїх людей. Якщо він сконцентрується на добробуті та майбутньому Росії, замість того, щоб витрачати мільйони на ведення воєн, кібератак, а також навіювання військових загроз іншим країнам, Росія була б зовсім іншим, найкращим місцем для життя, а в нас було б менше головного болю", - сказав Кулеба.
 

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Володимир Путін
МЗС
російська агресія
Дмитро Кулеба
російське вторгнення
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