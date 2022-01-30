Кулеба розповів, що сказав би Путіну при зустрічі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що при зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним порадив би йому займатися внутрішніми справами своєї країни
Про це Кулеба сказав у інтерв'ю Vice News.
За його словами, Путіну варто було б сконцентруватися на внутрішніх справах власної країни, замість того, щоб витрачати ресурси на погрози сусідам.
"Займайтеся своїми справами, дбайте про своїх людей. Якщо він сконцентрується на добробуті та майбутньому Росії, замість того, щоб витрачати мільйони на ведення воєн, кібератак, а також навіювання військових загроз іншим країнам, Росія була б зовсім іншим, найкращим місцем для життя, а в нас було б менше головного болю", - сказав Кулеба.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна успішно втілює в життя комплексний пакет стримування російської військової агресії.
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