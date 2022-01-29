Кількість літаків з "аргументами" всі бачать: Кулеба заявив, що Україна успішно втілює нову стратегію протидії російській агресії
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна успішно втілює в життя комплексний пакет стримування російської військової агресії
Про це він написав у колонці для НВ.
За його словами, в України є продумана дипломатична стратегія для протидії російській агресії.
"Ми ще в листопаді ініціювали розробку комплексного пакета стримування Росії, до якого увійшли три рівні: активна дипломатія, жорсткі економічні санкції проти РФ, поглиблене оборонне співробітництво з нашою державою. Зараз в цю тріаду додано новий елемент - допомога для збереження економічної та фінансової стабільності держави", - написав Кулеба.
За словами міністра, українські дипломати провели сотні переговорів для втілення пакету у життя.
"Результати всі бачать. Кількість літаків з "аргументами" на посилення Збройних сил України від наших союзників. Узгодження між США, Великою Британією, Канадою і ЄС ключових параметрів санкційного пакету. Раніше про відключення Росії від SWIFT навіть боялися заводити розмову. Зараз про це тривають гострі дебати. Хоча, на нашу думку, тут немає про що дискутувати", - заявив Кулеба.
- Нагадаємо, 27 січня Дмитро Кулеба назвав чотири напрямки стримування Росії на тлі загрози вторгнення в Україну та закликав зосередитися на них.
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