Кількість літаків з "аргументами" всі бачать: Кулеба заявив, що Україна успішно втілює нову стратегію протидії російській агресії

Про це він написав у колонці для НВ.

За його словами, в України є продумана дипломатична стратегія для протидії російській агресії.

"Ми ще в листопаді ініціювали розробку комплексного пакета стримування Росії, до якого увійшли три рівні: активна дипломатія, жорсткі економічні санкції проти РФ, поглиблене оборонне співробітництво з нашою державою. Зараз в цю тріаду додано новий елемент - допомога для збереження економічної та фінансової стабільності держави", - написав Кулеба.

За словами міністра, українські дипломати провели сотні переговорів для втілення пакету у життя.

"Результати всі бачать. Кількість літаків з "аргументами" на посилення Збройних сил України від наших союзників. Узгодження між США, Великою Британією, Канадою і ЄС ключових параметрів санкційного пакету. Раніше про відключення Росії від SWIFT навіть боялися заводити розмову. Зараз про це тривають гострі дебати. Хоча, на нашу думку, тут немає про що дискутувати", - заявив Кулеба.