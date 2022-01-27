Санкції та зміцнення співпраці у військовій сфері з країнами світу: Кулеба назвав чотири напрямки стримування російської агресії

Про це він заявив на брифінгу, передає РБК-Україна.



Першим чинником є політично скоординовані, послідовні меседжі РФ, що її потенційне вторгнення в Україну провалиться та буде зустрінуте з жорстким політичним і економічний спротивом з боку Заходу.



Другим чинником, як вважає Кулеба, є економічні санкції проти Росії.



"Ми чули багато важливих і натхненних меседжів про ту ціну, яку Росії доведеться заплатити. На жаль, ці меседжі нещодавно були ослаблені через публічні дискусії про санкції, які не будуть введені проти Росії. Звичайно, це надихає Путіна і він може прийти до висновку, що санкції з якими він може зіткнутися, фактично виявляться терпимими", - пояснив він.



За його словами, такі заяви необхідно припинити. Очільник МЗС висловив надію, що буде розроблений дуже сильний і послідовний пакет економічних заходів проти РФ, який буде найкраще служити цілям стримування Росії.



Третім чинником Дмитро Кулеба назвав зміцнення співпраці з Україною у військовій і оборонній галузях.



"Кожна країна може щось зробити за наявності політичної волі", - зауважив міністр, подякувавши владі Данії за підтримку українського оборонного сектора.



Четвертий чинник - підтримка економічної та фінансової стабільності України, яку РФ намагається підірвати.



"Ми не можемо дозволити Росії досягти успіху в цьому", - наголосив міністр.



Він додав, що США й інші держави розглядають різні заходи допомоги Україні в цій сфері.



"Якщо ми доб'ємося успіху за всіма чотирма пунктами, ми доб'ємося успіху в цьому протистоянні, ми не дозволимо Путіну зруйнувати безпеку Європи", - зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що Україна "не дозволить нікому нав'язати нам будь-які поступки" у рамках спроб з деескалації загрози війни з РФ.

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