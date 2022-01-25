Україна не погодиться з ухваленими за її спиною поступками в бік РФ, - Кулеба

Про це він сказав у інтерв'ю CNN.



Кулеба зазначив, що Україна не погодиться на будь-які компроміси, спрямовані на заспокоєння президента РФ Володимира Путіна.



"Якщо хтось піде на поступки щодо України, за спиною України, передусім ми цього не погодимо. Ми не будемо в положенні країни, яка бере слухавку, чує вказівку великої держави і виконує її. Ми багато заплатили, включаючи 15 тис. життів наших громадян, щоб забезпечити право вирішувати власне майбутнє, свою власну долю", - наголосив він.



Кулеба зазначив, що він не сумнівається у відданості США захищати Україну, незважаючи на коментарі президента Джо Байдена, які припускають, що "незначне вторгнення" російських військ може не призвести до жорсткої реакції військового альянсу НАТО.



"По-перше, президент Байден особисто відданий Україні. Він знає цю країну, і він не хоче, щоб Росія її знищила. По-друге, ми чули від тих американських офіційних осіб, які відкрито розмовляли зі ЗМІ, але також говорили зі мною та іншими українськими чиновниками безпосередньо, що Сполучені Штати залишаться абсолютно відданими покаранню Росії у разі будь-якого типу вторгнення", - додав очільник МЗС України.

Нагадаємо, 22 січня Кулеба розповів, які країни перешкоджають Україні купувати зброю через систему закупівель НАТО.

Президент США Джо Байден припустив можливість нового вторгнення РФ до України та заявив, що в такому разі США збільшать кількість військ на українських кордонах. Він також заявив, що президент Росії Путін заплатить "серйозну й високу ціну" за вторгнення в Україну, але зазначив, що до "незначного вторгнення" можуть поставитися інакше.