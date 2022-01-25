Україна не погодиться з ухваленими за її спиною поступками в бік РФ, - Кулеба
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна "не дозволить нікому нав'язати нам будь-які поступки" у рамках спроб з деескалації загрози війни з РФ
Про це він сказав у інтерв'ю CNN.
Кулеба зазначив, що Україна не погодиться на будь-які компроміси, спрямовані на заспокоєння президента РФ Володимира Путіна.
"Якщо хтось піде на поступки щодо України, за спиною України, передусім ми цього не погодимо. Ми не будемо в положенні країни, яка бере слухавку, чує вказівку великої держави і виконує її. Ми багато заплатили, включаючи 15 тис. життів наших громадян, щоб забезпечити право вирішувати власне майбутнє, свою власну долю", - наголосив він.
Кулеба зазначив, що він не сумнівається у відданості США захищати Україну, незважаючи на коментарі президента Джо Байдена, які припускають, що "незначне вторгнення" російських військ може не призвести до жорсткої реакції військового альянсу НАТО.
"По-перше, президент Байден особисто відданий Україні. Він знає цю країну, і він не хоче, щоб Росія її знищила. По-друге, ми чули від тих американських офіційних осіб, які відкрито розмовляли зі ЗМІ, але також говорили зі мною та іншими українськими чиновниками безпосередньо, що Сполучені Штати залишаться абсолютно відданими покаранню Росії у разі будь-якого типу вторгнення", - додав очільник МЗС України.
- Нагадаємо, 22 січня Кулеба розповів, які країни перешкоджають Україні купувати зброю через систему закупівель НАТО.
- Президент США Джо Байден припустив можливість нового вторгнення РФ до України та заявив, що в такому разі США збільшать кількість військ на українських кордонах. Він також заявив, що президент Росії Путін заплатить "серйозну й високу ціну" за вторгнення в Україну, але зазначив, що до "незначного вторгнення" можуть поставитися інакше.
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