Кулеба спрогнозував, чи відставка Трасс вплине на Україну

Про це Кулеба сказав в етері телемарафону "Єдині новини".

"Я думаю, що склалися якісь дуже серйозні внутрішньопартійні баланси, які спонукали її ухвалити це рішення. Я після інтерв’ю планував відправити їй коротке повідомлення і підтримати в цій ситуації. Перебої у нас можуть бути тільки з електроенергією, та і їх теж ми можемо уникнути, якщо будемо ощадливо до цього ставитися. Перебоїв з підтримкою не буде", - сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Читайте також: "У разі обрання Джонсона, допомогу Україні посилять": експерт-міжнародник Брайлян назвав головних кандидатів у прем'єри Британії

20 жовтня, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

Ліз Трасс встановила своєрідний антирекорд – 44 дні – найкоротший термін в історії Великої Британії.

20 жовтня політичний редактор видання Times Стівен Суінфорд повідомив, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може взяти участь у перегонах за лідерство у Консервативній партії, щоб замінити Ліз Трасс.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb