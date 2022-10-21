Кулеба спрогнозував, чи відставка Трасс вплине на Україну
Голова МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що перебоїв з підтримкою України від Британії після відставки прем’єрки Ліз Трасс не буде
Про це Кулеба сказав в етері телемарафону "Єдині новини".
"Я думаю, що склалися якісь дуже серйозні внутрішньопартійні баланси, які спонукали її ухвалити це рішення. Я після інтерв’ю планував відправити їй коротке повідомлення і підтримати в цій ситуації. Перебої у нас можуть бути тільки з електроенергією, та і їх теж ми можемо уникнути, якщо будемо ощадливо до цього ставитися. Перебоїв з підтримкою не буде", - сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба.
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- 20 жовтня, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді.
- Ліз Трасс встановила своєрідний антирекорд – 44 дні – найкоротший термін в історії Великої Британії.
- 20 жовтня політичний редактор видання Times Стівен Суінфорд повідомив, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може взяти участь у перегонах за лідерство у Консервативній партії, щоб замінити Ліз Трасс.
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