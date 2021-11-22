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Кулеба: Україна та ЄС проти винятків для "Північного потоку-2"

22 листопада, 2021 понедiлок
10:27
Економіка Дмитро Кулеба

Україна та партнери наголошують, що газопровід "Північний потік-2" має бути підпорядкований Третьому енергетичному пакету ЄС попри зусилля російських лобістів і юристів створити виняток для газопроводу

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері одного з телеканалів, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна разом із низкою країн ЄС та Єврокомісією наполягає, що Північний потік-2 має бути повністю підпорядкований не лише духу, а й букві Третього енергетичного пакета ЄС. Ми працюємо над тим, щоб Росії не вдалося перетворити Північний потік-2 на північну зброю", - наголосив міністр.

За його словами, РФ тисне на ЄС сертифікацією "Північного потоку-2".

Міністр назвав результатом спільних із партнерами зусиль те, що газопровід досі не працює, і Україна й партнери виграли багато часу для кращих умов щодо протистояння з Росією.

За словами Дмитра Кулеби, міграційна криза, військова ескалація РФ вздовж кордону та на тимчасово окупованих територіях, підвищені рівні пропаганди Росії в ЄС та дії Росії щодо паралізації нормандського формату та Мінського процесу - це все "елементи однієї й тієї ж гри, спрямованої на збільшення тиску на Євросоюз. Для поступок. Саме таку позицію Україна доносила партнерам і вони згодні з нею".

"Ми бачимо зусилля юристів та лобістів РФ, які намагаються знайти щілини в європейському законодавстві та створити якісь особливі умови для Північного потоку-2. Але ми наполягаємо, що винятків бути не повинно", - додав він.

  • Нагадаємо, 17 листопада генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Росія намагається обійти закони ЄС, щоб сертифікувати лише частину газопроводу "Північний потік-2".

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Новини
Росія
ЄС
газопровід
Дмитро Кулеба
Північний потік-2
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