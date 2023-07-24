Про це він написав у Twitter.

Кулеба нагадав, що цієї ночі Росія завдала удару по черговому українському зерновому сховищу.

За його словами, таким чином вона намагається добитися поступок, тримаючи в заручниках 400 мільйонів людей.

"Я закликаю всі країни, особливо ті в Африці та Азії, які найбільше постраждали від зростання цін на продовольство, прийняти єдину глобальну відповідь на продовольчий тероризм", - заявив очільник МЗС.

Чергова атака РФ на Одещину

Вночі на 24 липня російська армія здійснила чергову атаку по портовій інфраструктурі Одеської області за допомогою дронів-камікадзе. Це була шостий поспіль нічний масований ракетний удар по Одесі та Одеській області за останній тиждень.

Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку ліквідували.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що станом на 12:20 кількість постраждалих від обстрілу області зросла до семи. Двом з них надали допомогу на місці. Госпіталізували п'ятьох, один з яких перебуває у важкому стані в реанімації. Його стан вдалося стабілізувати, пацієнта готуються перевести до високоспеціалізованого медичного закладу.

Також очільник Ренійської громади Ігор Плехов розповів, що під час нічної атаки дронами Shahed війська РФ завдали удару по їхньому порту. Повідомлялося, що три зернові склади були знищені. Було помічено близько 15 "шахедів". Жителі Рені та сусідніх сіл почули ряд вибухів.

Вибухова хвиля також пошкодила вікна споруд і будинків у порту "Рені". Рятувальники швидко загасили пожежі.