Кулеба запропонував Німеччині взятися за відбудову одного з регіонів України
Очільник МЗС Дмитро Кулеба запропонував Німеччині взяти на себе провідну роль у відбудові одного з регіонів України після війни
Про це він написав у твітері.
"У Берліні зустрівся з міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульц. Спираючись на бачення президента Зеленського щодо оновлення України, я запропонував Німеччині взяти на себе провідну роль у відбудові одного з регіонів України, які постраждали від російської агресії", - зауважив міністр.
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