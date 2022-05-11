Про це він написав у твітері.

"У Берліні зустрівся з міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульц. Спираючись на бачення президента Зеленського щодо оновлення України, я запропонував Німеччині взяти на себе провідну роль у відбудові одного з регіонів України, які постраждали від російської агресії", - зауважив міністр.

28 квітня італійська гуманітарна організація CESVI оголосила про намір допомогти відбудувати Бучу.

6 травня Естонія запропонувала допомогти у відбудові Житомирщини.

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