Кулеба заявив, що Ikea, H&M, Zara та інші бренди можуть повернутися до України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відомі світові бренди, які закрили магазини в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ, можуть повернутися. Зокрема йдеться про Ikea, H&M та Zara
Про це він розповів в інтерв'ю.
"Ми працювали над Ikea, H&M, Zara, оці всі бренди базові, які мають бути... Так, я вважаю, що чим більше тут (в Україні, - ред.) буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", - сказав міністр.
Очільник МЗС наголосив, що фастфуд McDonald's повернувся в Україну після того, як він провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
"Так, я подзвонив Блінкену з інших питань і в кінці кажу: Тоні, а що за не порядок? Що це за ставлення таке до нас". І так воно почало до нас потрохи повертатися", - розповів він.
Кулеба наголосив, що Міністерство працює й над поверненням й інших світових брендів в Україну.
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