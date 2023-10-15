Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Кулеба заявив, що Ikea, H&M, Zara та інші бренди можуть повернутися до України

Кулеба заявив, що Ikea, H&M, Zara та інші бренди можуть повернутися до України

15 жовтня, 2023 неділя
12:59
Економіка Zara

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відомі світові бренди, які закрили магазини в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ, можуть повернутися. Зокрема йдеться про Ikea, H&M та Zara

Про це він розповів в інтерв'ю.

"Ми працювали над Ikea, H&M, Zara, оці всі бренди базові, які мають бути... Так, я вважаю, що чим більше тут (в Україні, - ред.) буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", - сказав міністр.

Очільник МЗС наголосив, що фастфуд McDonald's повернувся в Україну після того, як він провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Так, я подзвонив Блінкену з інших питань і в кінці кажу: Тоні, а що за не порядок? Що це за ставлення таке до нас". І так воно почало до нас потрохи повертатися", - розповів він.

Кулеба наголосив, що Міністерство працює й над поверненням й інших світових брендів в Україну.

  • Інформація про повернення бренду  H&M (Hennes&Mauritz AB) з'явилася ще у серпні, проте були невідомі міста.
  • Згодом це стало відомо від двох директорів ТЦ та консультанта з комерційної нерухомості.
Новини
Світ
МЗС
Війна з Росією
Дмитро Кулеба
Читайте також:
Даниил Гетманцев
13 жовтня, 2023 п'ятниця
Гетманцев про можливе припинення західної допомоги Україні: "У нас погані й дуже погані сценарії"
Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Північна Македонія
14 жовтня, 2023 субота
Україна перемогла Північну Македонію у відборі Євро-2024
14 жовтня, 2023 субота
Прагнуть вийти на річку Оскіл й оточити Куп'янськ: окупанти пішли в наступ на село Макіївка
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.61
    Продаж 40.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
15 жовтня
13:18
безпілотник
СБУ атакувала дронами підстанцію у Бєлгородській області РФ, яка живила військові об'єкти, - ЗМІ
13:08
самогубство
У Києві 12-річна дівчинка випала з багатоповерхівки: поліція встановлює обставини
13:02
Ексклюзив
Микола Княжицький
“У фільмі “Церква без хреста” ми розкажемо про сьогодення злочинної діяльності російської церкви в Україні”, - Княжицький
12:53
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Хезболла обстріляла ракетами ізраїльську базу на кордоні з Ліваном, - іранське ТБ
12:42
вибори у Польщі
У Польщі розпочались парламентські вибори та референдум
12:30
Оновлено
Херсон
Окупанти випустили на Херсон та Бериславський район 13 керованих авіабомб: пошкоджені житлові будинки
12:04
продукти магазин
Британські вчені спрогнозували, що людство може зіткнутися з дефіцитом продовольства через десятиліття
11:42
Ексклюзив
лікарі, консультації
Топові спеціалісти з Великої Британії будуть навчати медиків на Донеччині
11:41
На фото: система ППО
Україна отримала від деяких країн системи ППО у тимчасове користування взимку, - Ігнат
11:32
Силовий трансформатор
Японія і ПРООН надали Україні два нових автотрансформатори для допомоги українській енергосистемі
11:27
На фото: ракета із супутником
Китай запустив супутник для спостереження за Землею
11:25
Ексклюзив
ЗСУ війна
Ворог хотів навалою взяти Авдіївку, - військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов
11:11
Президент Європейської Ради Шарль Мішель
Президент Європейської ради скликає позачерговий віртуальний саміт лідерів. Причина
11:00
В Афганістані стався третій землетрус за тиждень: 1 людина загинула, 150 поранені
10:43
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
ДПСУ: Росія може у будь-який момент знову використати Білорусь для агресії
10:33
На фото: потяги
Британська розвідка пояснила, чому залізнична мережа окупантів є однією з головних цілей для ударів України
10:20
Ексклюзив
кримський міст
Гуменюк про те, як працює Кримський міст: "Переходить в режим непрацюючого"
10:13
До Маріупольського порту прибули одночасно три судна РФ
Вперше за час окупації: до порту Маріуполя прибули одночасно три російських судна, - Андрющенко
10:02
Ексклюзив
Піонтковський
У США буде представлено пакет допомоги Україні на $100 млрд після обрання нового спікера, - Піонтковський
09:59
Ракетоносій "калібрів"
Ворог у Чорному морі тримає один ракетоносій
09:44
Сергій Марченко
"Вони хотіли б забути про війну": голова Мінфіну заявив, що Україні дедалі важче отримувати фінансову допомогу від партнерів
09:25
Авіаносець США
США відправили другу авіаносну ударну групу у Середземноморʼя поблизу Ізраїлю
09:23
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
Зі 100 окупантів живими повертаються 10-20: Шевцов про "м’ясні штурми" на Куп'янському напрямку
09:11
Джозеф Байден
Байден провів телефонні переговори з Ізраїлем та Палестиною: про що йшлося
08:53
Сирія
Ізраїль атакував сирійський міжнародний аеропорт Алеппо
08:35
окупанти
Вночі росіяни обстріляли селище на Херсонщині: літній чоловік дістав тяжкі поранення
08:28
Харківщина
Окупанти вночі скинули авіабомбу на село на Харківщині: є загиблі та травмована
08:20
Китай та США
Відносини між Пекіном і Вашингтоном стабілізувалися, - МЗС Китаю
08:00
Ексклюзив
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Росія атакувала Запоріжжя ракетами С-300, є руйнування інфраструктури, - депутатка Сисоєва
08:00
Анонс
Ерлінг Холанд, Ліга націй
Євро-2024: розклад відбіркових матчів 15 жовтня
07:59
Інфографіка
ЗСУ
Сили оборони за добу знищили 8 танків, 33 артсистеми та 880 солдатів армії РФ, - Генштаб
07:52
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку майже 30 дронів: ППО нібито працювала над Бєлгородською та Курською областями
07:35
окупанти
В ISW розповіли, з якими проблемами стикаються росіяни під час атак на Авдіївку
01:44
Інфографіка
Збірна України
Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 7-го туру
2023, субота
14 жовтня
23:55
Ізраїль Україна
З Ізраїлю вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України
23:47
Оновлено
Збірна України
Італія розгромила Мальту у відборі на Євро-2024. Результати матчів 14 жовтня
23:39
Білал Ердоган
Син Ердогана відвідав пропалестинський марш у Стамбулі
23:22
Михайло Мудрик, збірна України
"Скільки йому років? Ви хочете, щоб він зараз був як Мессі?", - Ребров захистив Мудрика після матчу з македонцями
22:27
Мігранти з Центральної Азії створили дві банди у Маріуполі
У Маріуполі мігранти з Центральної Азії створили дві кримінальні банди
21:57
Ексклюзив
Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх
"Дедалі більша кількість держав Глобального Півдня підтримує Формулу миру президента Зеленського", - спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV