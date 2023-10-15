Кулеба заявив, що Ikea, H&M, Zara та інші бренди можуть повернутися до України

Про це він розповів в інтерв'ю.

"Ми працювали над Ikea, H&M, Zara, оці всі бренди базові, які мають бути... Так, я вважаю, що чим більше тут (в Україні, - ред.) буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", - сказав міністр.

Очільник МЗС наголосив, що фастфуд McDonald's повернувся в Україну після того, як він провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Так, я подзвонив Блінкену з інших питань і в кінці кажу: Тоні, а що за не порядок? Що це за ставлення таке до нас". І так воно почало до нас потрохи повертатися", - розповів він.

Кулеба наголосив, що Міністерство працює й над поверненням й інших світових брендів в Україну.