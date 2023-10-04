H&M готується до відкриття шістьох магазинів в Україні, - ЗМІ

Про це пише NV із посиланням на двох директорів ТЦ та консультанта з комерційної нерухомості.

За інформацією джерел видання, мережа готується відкрити шість магазинів, розташованих у київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens.

"H&M хотіли відкритись раніше, однак зіштовхнулись із дефіцитом персоналу. За півтора року простою частина співробітників звільнились, хтось пішов захищати Україну, хтось виїхав з України", – сказав директор одного з українських торгових центрів.

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Ритейлер відкриє магазини наприкінці листопада - на початку грудня цього року.

Мережа також мала магазини в Одесі в ТРЦ Riviera та в Харкові в ТРЦ Nikolsky, які будуть відкриті пізніше – у другому етапі.

Довідково. Шведський бренд одягу та косметики H&M (Hennes&Mauritz AB) є другим за розміром в Європі fashion-ритейлером одягу. Компанія запустила перший магазин в Україні 2018 року. До початку масштабної російської агресії мережа H&M в Україні мала вісім торгових точок: п’ять - у Києві, по одній - в Одесі, Харкові та Львові. Інформація про повернення бренду з'явилася ще у серпні, проте були невідомі міста.